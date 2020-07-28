Дамаск, , 09:06 — REGNUM Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в Сирии у границы с Турцией по трассе М-4, представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

По его словам, патрулирование прошло вдоль границы Турции и Сирии на северо-востоке страны.

С воздуха колонны прикрывал российский вертолет Ми-8, а по пути следования ударный вертолет Ми-35 выполнял разведку местности. Патрулирование прошло в штатном порядке, общая протяженность составила 210 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 2015 года участвует в Сирии в борьбе с терроризмом. Российские военные находятся в стране по просьбе её официальных властей.

Ранее 19 июля военнослужащие России и Турции провели очередное совместное патрулирование в Сирии, были проверены пять населённых пунктов. Протяжённость маршрута составила 55 км.

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