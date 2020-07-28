Варшава, , 09:22 — REGNUM Украина пригласила Польшу принять участие в «международной платформе» по «деоккупации» Крыма. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 27 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

«Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по «деоккупации» Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надёжным партнёром, которым она уже является, а и одним из лидеров этого процесса», — заявил Кулеба.

Он также напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину по вопросу «возвращения» Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев решил создать «международную платформу», в рамках которой будут проводиться консультации с представителями других стран по вопросу «возвращения» Крыма в состав Украины.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведённого в регионе. Подавляющее большинство жителей полуострова поддержало идею воссоединения с Россией, опасаясь агрессии нового украинского режима, который установился в Киеве после вооружённого государственного переворота.