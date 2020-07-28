Сеул, , 09:06 — REGNUM Новый министр объединения Южной Кореи призвал сотрудников министерства быть более активными в разработке межкорейской политики. Об этом 28 июля сообщает KBS.

В рамках встречи с представителями министерства Ли Ин Ён отметил, что министерство должно пересмотреть свою роль и статус, чтобы в будущем стать организацией, которая несет ответственность за долгий путь к мирному воссоединению двух стран.

Он подчеркнул, что возобновление переговоров Сеула и Пхеньяна станут первым шагом на пути, направленном на улучшение межкорейских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Ин Ён был назначен на пост министра объединения 27 июля.

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