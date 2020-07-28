Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией по случаю переноса из-за коронавируса на неопределенный срок пленарного заседания Хартии стратегического партнерства между Грузией и США. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что госсекретарь высоко оценил успехи грузинских властей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а премьер-министр Грузии выразил благодарность США за многолетнюю помощь в развитии системы здравоохранения.

По данным пресс-службы, стороны обсудили углубление стратегических отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Также Гахария пригласил Помпео в Грузию с официальным визитом, в любое время, когда госсекретарю будет удобно.

Напомним, в Грузии традиционно власти и оппозиционные партии заявляют о том, что страна должна двигаться по курсу, заданному США и Евросоюзом.

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