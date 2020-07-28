Владивосток, , 08:40 — REGNUM Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провела в Японском море тактические противолодочные учения с практическими стрельбами. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ), в состав которой вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», при поддержке противолодочных самолётов Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации флота провела в заданном районе успешный поиск подводной лодки условного противника. Роль «неприятельской» субмарины играла одна из дизельных подводных лодок ТОФ.

После того, как подводная лодка условного противника была обнаружена, она была «уничтожена» комбинированным применением всех располагаемых группой видов противолодочного оружия.

Для этого БПК «Адмирал Трибуц» выполнил по цели пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, БПК «Адмирал Виноградов» — произвёл залп противолодочными торпедами и глубинными бомбами, а противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ атаковал подлодку авиационной торпедой с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот России отслеживает корабли и авиацию Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море.

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