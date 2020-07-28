Киев, 28 июля 2020, 08:40 — REGNUM Украинская сторона надеется, что российские военные вернутся в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который следит за ситуацией в Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 27 июля в интервью телеканалу «Громадське».
Резников отметил, что российская сторона не отказывалась от участия в работе СЦКК, но выдвигала определённые условия.
Напомним, российские военные прекратили участие в работе СЦКК в конце 2017 года из-за действий украинской стороны: членам СЦКК постоянно ограничивали доступ к линии соприкосновения, а также совершали провокации при пересечении пограничных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что для установления мира в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский должен решить проблему националистических выступлений в Киеве.
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Напомним, вопреки постулатам украинской пропаганды, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. РФ, наряду с другими странами, предпринимает усилия для прекращения военных действий в регионе.