Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил 27 июля на брифинге, что в партии «Единое национальное движение» (ЕНД) намерены выдвинуть своих кандидатов на выборах в парламент Грузии вместо того, чтобы договариваться о единых претендентах на депутатские места от оппозиции. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал Угулава, договоренности с ЕНД есть только по восьми столичным мажоритарным округам, а по всем другим там собираются бороться самостоятельно. Лидер «Европейской Грузии» призвал другие оппозиционные партии объединиться, чтобы успешно противостоять на выборах правящей партии «Грузинская мечта».

«Хочу призвать наших коллег из других партий к тому, чтобы в ближайшие дни, в ближайшем будущем продолжить и завершить консультации, и согласовать общих мажоритариев, которые будут баллотироваться в регионах Грузии», — сказал Угулава.

Напомним, вокруг крупнейшей оппозиционной партии ЕНД сформировалась коалиция «Сила в единстве». Ранее планировалось, что по мажоритарным округам от коалиции выставят единых оппозиционных кандидатов.

Стоит также отметить, что 27 июля о выходе из «Силы в единстве» заявили лидеры партий «Новая Грузия» и «Закон и право».

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