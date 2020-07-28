Найроби, , 08:27 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта объявил, что общенациональный комендантский час с 21:00 вечера до 05:00 утра будет продлен еще на 30 дней на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на обращение президента к нации в понедельник, 27 июля.

По информации журналистов издания, ожидаемого общественностью общенационального карантина введено не было. Президент подчеркнул, что карантин никому не принесет пользы, отметив, что ответственность за сдерживание вируса лежит на отдельных людях.

В своем обращении к нации президент Кеньятта призвал общественность отнестись к пандемии серьезно, отметив, что полиция не может следить за каждым отдельным человеком.

«Суровая реальность такова, что мы находимся в состоянии войны с невидимым врагом, и в этой войне не будет пощады ни с той, ни с другой стороны», — сказал президент.

«Мы видели массовые захоронения и видели одиночные могилы. Мы видели фото погребений по ночам. Мы не можем допустить, чтобы это стало нашим будущим в Кении. Погибло 280 кенийцев, и погибших будет еще больше. Вопрос только в том, выйдем ли мы с малым числом смертей или потерпим катастрофу», — заявил Кеньятта.

Президент Кеньятта издал еще несколько директив министерствам и округам, в том числе перенос даты открытия университетов до января 2021 года, сообщают журналисты.

Напомним, что всплеск числа случаев заражения коронавирусом произошел в Кении после выступления президента по ситуации с COVID-19 6 июля, в котором он объявил о смягчении карантинных мер, включая прекращение запрета на передвижения в районах наибольшего распространения вируса — Найроби, Мандере и Момбасе.