Москва, , 08:27 — REGNUM Участники подготовки, проведения и информирования граждан о голосовании по поправкам к Конституции РФ получат награды и поощрения в соответствии с указом президента Владимира Путина. В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.

По итогам всероссийского голосования отметят сотрудников администрации президента, представителей избиркомов и регионов РФ, членов Общероссийского народного фронта, «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также некоторых артистов и блогеров. Они получат ордена, медали, благодарности или почётные грамоты.

Источники уточнили, что сотрудников избирательных комиссий наградят не только за голосование по поправкам, но и за работу на региональных и местных выборах. А артистов — за деятельность в период эпидемии коронавируса.

«Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — пояснил один из собеседников.

Подготовка списков может занять несколько месяцев. Вручение наград — стандартная практика после выборной кампании, отметили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к российской Конституции состоялось 1 июля. Предлагаемые изменения поддержали 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%.

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