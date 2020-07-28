Иркутск, , 07:23 — REGNUM Главный архитектор Иркутска Сергей Александров написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе мэрии.

Причина такого поступка не называется. Известно лишь, что приказ об отставке пока не подписан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александров Сергей Анатольевчич родился 25 декабря 1982 года. В 2006 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «архитектура». В 2009 году вступил в Союз архитекторов России. В должности главного архитектора областного центра работал с 2015 года.