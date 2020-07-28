Сидней, Австралия, , 07:03 — REGNUM Австралийская полиция разогнала антирасистский митинг в поддержку движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Сиднее, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что организаторы демонстрации решили проводить мероприятия несмотря на запрет суда и пандемию коронавирусной инфекции. Протестующие входе митинга привлекали внимание к смертям аборигенов, находящихся в тюрьмах.

Полиция задержала одного из главных организаторов протестной акции Пэдди Гибсона и разогнала демонстрантов. По данным Reuters, в незаконном митинге приняли участие до 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался от поездки по штатам страны из-за тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией. Тем временем, в австралийском штате Виктория продолжается бурный рост числа инфицированных SARS-CoV-2.

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