Сеул, , 07:03 — REGNUM Какой-либо необычной активности военных в КНДР не наблюдается с июня, после приказа северокорейского лидера Ким Чен Ына о приостановке реализацию плана возмездия за провокации южнокорейских НПО. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Южной Кореи.

По данным южнокорейского военного ведомства, в настоящее время в КНДР проходят аналогичные прошлогодним ежегодные военные учения, а также проводится подготовка к параду, который в честь 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи пройдёт 10 октября. В связи с предстоящим парадом в Пхеньяне проводится реконструкция объектов на центральной площади имени Ким Ир Сена.

Отмечается, что ядерный реактор в Йонбёне по прежнему находится в нерабочем состоянии, как и атомный полигон Пхунгери.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на национальной конференции ветеранов, посвящённой 67-й годовщине подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, Ким Чен Ын заявил, что безопасность и надёжную защиту КНДР обеспечивают ядерные силы сдерживания. По его словам, КНДР смогла справиться с «давлением и угрозами со стороны враждебных империалистических сил» и стала страной, которая в состоянии «защитить себя от любого давления, военных угроз и шантажа».

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