Пермь, , 06:41 — REGNUM Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин и губернаторСвердловской области Евгений Куйвашев договорились о разработке совместных проектов к 300-летию столиц регионов, сообщает пресс-служба пермской администрации.

Тема подготовки к юбилею обсуждалась в ходе двухсторонней встречи руководителей субъектов РФ в Екатеринбурге. С инициативой разработать совместные проекты выступил Дмитрий Махонин. Глава Свердловской области поддержал его предложение и положительно оценил интеграцию. Главы регионов сошлись во мнении, что готовые совместные проекты могут рассчитывать на поддержку федерального центра. Напомним, Екатеринбург и Пермь отпразднуют свое 300-летие в 2023 году.

Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье со Свердловской областью связывает общая история, культура, экономика. «Считаю, что за последние годы мы немного потеряли связь, поэтому надо ее обязательно восстановить и укрепить», — сказал он.

«Мы готовы к развитию сотрудничества, заинтересованы в реализации совместных деловых, образовательных, спортивных и культурных проектов», — отметил в ответ Куйвашев.

По итогам встречи главы регионов договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве. Планируется, что оно будет включать в себя вопросы подготовки к 300-летию Перми и Екатеринбурга, развитие межрегионального туризма, проекты в сфере экономики, культуры и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В России к 300-летию Перми могут выпустить памятную монету