Курган, , 06:11 — REGNUM В Курганской области дума Целинного района приняла сразу две досрочные отставки по собственному желанию главы Ивана Светличного и спикера думы муниципалитета Алексея Бажитова. Об этом сообщает районная администрация.

Врио главы Целинного района Александр Сытов Пресс-служба администрации Целинного района

Обязанности главы Целинного района временно исполняет первый заместитель Александр Сытов, депутат Александр Банщиков занял кресло председателя местной думы.

Как сообщает пресс-служба администрации Целинного района, в первый же день новый руководитель муниципалитета отправился в Казак-Кочердыкскую школу, где в спортивном зале и лаборантской комнате провис потолок, угрожая обрушением.