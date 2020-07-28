Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Состоявшийся 23 июля разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным назвал «очень продуктивным» американский президент Дональд Трамп.

«Мы не говорим о том, что обсуждали. Но у нас было много обсуждений, и я думаю, что это было очень продуктивно», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп отказался отвечать на прямой вопрос, обсуждались ли во время разговора приписываемые Москве выплаты талибам (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, и в Вашингтоне, и в Москве ранее опровергли появившиеся сообщения на эту тему.

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Напомним, 23 июля пресс-служба Кремля сообщала, что разговор двух лидеров касался стратегической стабильности и контроля над вооружениями, проведения саммита стран-членов Совбеза ООН и ситуации вокруг иранской ядерной программы.

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