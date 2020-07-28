Пхеньян, , 04:53 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын 28 июля заявил, что безопасность и надёжную защиту КНДР обеспечивают ядерные силы сдерживания. О выступлении руководителя страны на национальной конференции ветеранов, посвящённой 67-й годовщине подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Благодаря нашим надёжным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда», — цитирует Ким Чен Ына агентство.

По его словам, КНДР смогла справиться с «давлением и угрозами со стороны враждебных империалистических сил» и стала страной, которая в состоянии «защитить себя от любого давления, военных угроз и шантажа».

Напомним, Корейская война была первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны. В конфликте с обеих сторон принимали участие вооруженные силы Китая, СССР, США, а также Северной и Южной Корей.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Эта дата отмечается в КНДР как День победы.

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