Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Полковник Сухопутных войск США в отставке Даглас Макгрегор предложен президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в Германии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

Как следует из заявления президентской администрации, Макгрегор является «общепризнанным экспертом» по военному строительству и разработке масштабных политических стратегий. В частности, он участвовал в стратегическом планировании бомбардировок Югославия силами НАТО.

В американских СМИ отмечается, что Макгрегор несколько лет служил в Германии и свободно владеет немецким языком. В 1989 году им была написана аналитическая работа «Советско-восточногерманский военный альянс».

Являясь ветераном вооружённых сил, Макгрегор имеет государственные награды, в том числе за участие в иракской операции «Буря в пустыне» в 1991 году. В настоящее время ушедший в отставку в 2004 году полковник является вице-президентом в одной из небольших вашингтонских консалтинговых компаний.