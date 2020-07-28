Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал наносящим ущерб правительственным зданиям протестующим «вандалам» десять лет тюрьмы. Об этом 27 июля он написал на своей странице в Twitter.

«Анархисты, агитаторы и протестующие, которые уродуют или наносят ущерб зданию федерального суда в Портленде или любым федеральным зданиям в любом из наших городов и штатов, будут преследоваться по закону, в соответствии с недавно вновь введённым в действие указом о защите статуй и памятников. МИНИМУМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ТЮРЬМЕ. Не делайте этого!» — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Портленд (штат Орегон, США) для подавления беспорядков был направлен дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа.

Ранее, комментируя протесты и беспорядки в Портленде, президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличивают масштабы направляемых туда федеральных сил.

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