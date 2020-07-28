Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 28 июля направится для консультаций «с союзниками» в Эстонию и Великобританию. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Спецпредставитель Хук с 28 по 29 июля посетит Эстонию и Великобританию для консультаций с нашими европейскими союзниками», — говорится в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что если у Тегерана появится легальное право покупать оружие, пострадают Сирия, Ирак, Йемен и Ливан.

Ранее, с 24 по 26 июля, Хук посетил Тунис, Катар и Кувейт, где обсудил продление оружейного эмбарго против Ирана.

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