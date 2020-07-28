Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Власти США призвали Турцию освободить предпринимателя и активиста Османа Кавалу, повторно задержанного по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Об этом говорится в опубликованном 27 июля заявлении Госдепартамента США.

В тексте заявления отмечается, что к настоящему времени турецкий филантроп и гражданский активист Кавала уже провёл под стражей одну тысячу дней, хотя он по прежнему не признан виновным в каком-либо преступлении.

«Мы призываем Турцию подтвердить приверженность справедливости и верховенству права и отпустить Османа Кавалу из-под стражи, а также добиваться честного, прозрачного и быстрого разрешения его дела», — подчёркивается в заявлении.

Напомним, в феврале в Турции суд оправдал активистов, которые принимали участие в протестах 2013 года. В том числе был освобождён и задержанный 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула Кавала. После освобождения Османа Кавалу вновь арестовали по обвинению в госперевороте в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале о своей «глубокой обеспокоенности» решением Турции вновь задержать активиста Османа Кавалу заявило внешнеполитическое ведомство Франции. Как следует из текста заявления, Париж будет продолжать внимательно следить за судебными процессами против всех представителей гражданского общества и правозащитников в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция призывает Турцию соблюдать конвенцию о правах человека