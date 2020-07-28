Ричмонд , США, , 00:48 — REGNUM В ходе уличных беспорядков в городе Ричмонд (штат Вирджиния, США) в прошедшие выходные полиция задержала 17 человек. Об этом 27 июля со ссылкой на пресс-конференцию главы полиции города Джеральда Смита сообщает местный телеканал WRIC.

Глава полиции заявил, что во время демонстраций на полицейских совершались нападения со стороны протестующих. При этом, отметил он, члены движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») жестокости во время протестов не проявляли. По предположению Смита, инициатором разжигания насилия было движение «Антифа». Смит подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в мае заявил о намерении внести «Антифа» в список террористических организаций.

Также, по словам полицейского, во время демонстраций частной собственности граждан был нанесён ущерб, оцениваемый в тысячи долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Портленд (штат Орегон, США) для подавления беспорядков был направлен дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа. Комментируя протесты и беспорядки в Портленде, Трамп заявил, что СМИ преувеличивают масштабы направляемых туда федеральных сил.

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