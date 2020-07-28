Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Бригадный генерал-майор Армии США Ричард Росс Коффман 27 июля 2020 года дал интервью порталу Breaking Defense, в котором заявил о том, что в США проведены первые полевые испытания компьютерной модели, управляющей боевыми машинами. Теперь машины могут идти в сражение под управлением экипажей из двух человек и искусственного интеллекта (ИИ) вместо традиционных трех или более бойцов.

Эта уверенность привела к тому, что армия США заложила в своем будущем материально-техническом заказе, опубликованном 17 июля, экипажи из двух солдат для своих будущих опционально пилотируемых боевых машин (Optionally Manned Fighting Vehicle — OMFV), которые планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. OMFV придёт на замену M2 Bradley, которая управляется командиром экипажа, стрелком и водителем.

По словам Коффмана, благодаря современным средствам автоматизации эти команды из двух солдат доказали, что могут маневрировать вокруг препятствий, выискивать угрозы и поражать цели при большом количестве одновременных задач. Солдаты проходят учения как в реальности, так и виртуально.

Виртуальный член экипажа снимает когнитивную нагрузку с людей и разделяет с ними функции стрельбы и управления транспортным средством.

« Мы думаем, что технология дозрела до такой степени, что… этот третий виртуальный член экипажа обеспечивает отслеживание обстановки, чтобы наши солдаты могли сражаться более эффективно », — сказал Коффман.

Тем не менее, создатели транспортного средства не так уверены в успехе. Они считают, что команда из двух человек будет перегружена принятием решений, независимо от того, какого качества ИИ будет направлен им в помощь.

В течение по крайней мере 80 лет создатели боевых машин сталкивались с дилеммой: чем меньше состав экипажа, тем меньше по размерам боевая машина, тем она дешевле, и если её уничтожают во время сражений, то гибнет меньше боевого состава. Но историявойн, начиная с 1940 года показала, что меньшие по количеству экипажи легко уничтожаются в хаосе боя. Так уж исторически сложилось, что для боевой машины требовался водитель, сосредоточенный исключительно на её движении, стрелок, сосредоточенный исключительно на поражении текущей цели, и командир, высматривающий во всех направлениях следующую цель для атаки, а также угрозу, которую следует избегать, или путь, по которому следует идти.

Кажется, что «виртуальный член экипажа» сможет решить эту дилемму, но будут ли технологии действительно готовы к концу 2028 году?

Армия фактически занялась этим вопросом только в прошлом году и пришла к неутешительному выводу. Дело в том, что материально-технический заказ, опубликованный на прошлой неделе, является очередной попыткой армии запустить программу OMFV. В марте 2019 года армия уже делала заказ на опционально управляемую боевую машину и планировала ввести новое транспортное средство в эксплуатацию не в 2028 году, а в 2026 году. Но в заказе были прописаны такие строгие требования по массе и защите от износа, что ни одна компания не смогла их удовлетворить. Однако в этих требованиях не было условия об экипаже из двух человек — оно появилось в версии заказа на 2028 год.

В прошлом году только одна компания смогла подготовить прототип боевой машины — General Dynamics. Она построила свое транспортное средство для работы с командой из трех человек, но с возможностью снижения до двух по мере улучшения автоматизации.

В то же время армия США начала экспериментировать с роботизированными боевыми машинами, на борту которых вообще не было экипажа. Долгосрочная цель создателей новых машин состоит в том, чтобы один солдат наблюдал за несколькими боевыми единицами, но пока имеющиеся прототипы дистанционно управляются командой из двух человек: наводчик на цель и водитель. Армия США была впечатлена тем, насколько хорошо эти дистанционно управляемые машины работали в условиях полевых испытаний.

Армияне просто добавляет автоматизацию к отдельным транспортным средствам. Она стремится создать комбинированные подразделения пилотируемых и беспилотных военных машин, которые обмениваются данными об угрозах и целях по специально выделенной сети, что позволяет им работать вместе как единое тактическое подразделений. Таким образом, отдельная машина будет сражаться не сама по себе, а как часть взвода, роты, батальона.

С момента появления ИИ выросла точность отслеживания обстановки: вместо перископов или обзора поля боя из люка появились широкоэкранные дисплеи, подключённые к нескольким камерам и другим датчиками, установленным на транспортном средстве. Автоматизированные системы распознавания целей могут анализировать сигналы датчиков в режиме реального времени, выявлять потенциальные угрозы и цели, оповещать экипаж об их присутствии и даже автоматически приводить боевой ствол в действие. Однако на сегодняшний момент решение о производстве выстрела по цели принимает человек, а не ИИ.

По мнению военных аналитиков, недавно опубликованный материально-технический заказ Армии США является попыткой получить обратную связь от создателей боевых машин и новых технологий по поводу того, что им действительно под силу. Если слишком много таких компаний скажут, что команда из двух человек не будет справляться с задачами, поставленными перед техникой на поле боя, армия все еще может изменить свой заказ до момента официального опубликования в апреле 2021 года.

А что у нас?

23 июля 2020 года журнал Forbes сообщил о том, что на базе боевой машины пехоты БМП-3 создан автоматизированный комплекс «Деривация-ПВО», работы над которым велись в течение нескольких лет. Машина способна поражать воздушные цели. Она станет основой для создания полностью автоматизированного и роботизированного комплекса, целью для поражения которого являются боевые роботы различных модификаций. В Министерстве обороны РФ обсуждается возможность роботизации и цифровизации практически всех основных боевых машин — танков, боевых машин пехоты, а также самоходных пушечно-артиллерийских систем.

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