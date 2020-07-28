Приштина, , 00:06 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай Стубла направила письмо генеральному директору компании Apple Тиму Куку, с требованием включить Косово в качестве независимого государства в приложение Apple Maps.

Мелиза Харадинай в своем аккаунте в сети Твиттер заявила, что попросила компанию «надлежащим образом представлять Косово с международно признанными границами на картах Apple».

В своем обращении Харадинай упомянула, что «независимость Косово признается более чем двумя третями мира, включая такие страны, как США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада», а также указала на членство в таких организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Напомним, что независимость Косово признают 97 государств из 193 членов ООН. Не признали независимость края среди прочих Сербия, Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Индия, Китай и многие другие. Ряд стран сначала признали Косово, но позже отозвали свои решения. Членом ООН Косово также не является.