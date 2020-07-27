Киев, , 23:24 — REGNUM Около здания администрации президента Украины в Киеве прошел митинг с требованием не допустить «капитуляции» в Донбассе. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают украинские СМИ.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Митинг продолжался порядка полутора часов. В нем приняли участие до 500 человек.

Участники митинга передали президенту Украины Владимиру Зеленскому свои требования, среди которых: «не вступать в сговор с оккупантами». Протестующие выступают против перемирия в Донбассе, которое вступило в силу сегодня, 27 июля.

Речь идет о полном запрете на ведение огня на линии фронта, запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Стоит отметить, что украинская сторона уже обвинила Донецкую Народную Республику в нарушении перемирия. Однако Киев как всегда не предоставил никаких доказательств. В ДНР назвали это заявление провокацией.

Протестующие у здания администрации президента требовали от Зеленского отказаться от любых соглашений с Донбассом. Под конец своей акции они зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться.

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