Багдад, , 23:16 — REGNUM Полиция Ирака заявила, что против участников беспорядков на площади Тахрир в Багдаде использовался слезоточивый газ, огнестрельное оружие не применялось, 27 июля сообщает агентство Reuters.

Силы безопасности также сообщили, что ранения в ходе беспорядков от рук протестующих получили несколько сотрудников полиции. Из числа протестующих ранены 26 человек, двое погибли.

Представители медицинских служб также не подтвердили факты стрельбы огнестрельным оружием по протестующим. Погибшие участники беспорядков получили травмы головы от канистр слезоточивого газа.

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