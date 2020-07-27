* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:00 — REGNUM Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки обстреляли четыре населённых пункта в сирийских провинциях Латакия и Идлиб, сообщил 27 июля на брифинге начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Сирийские боевики Freedom House

Под обстрел попал один населённый пункт в провинции Латакия, а также три поселения в провинции Идлиб. Одно из поселений было обстреляно дважды.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Зарур в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Мардих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Александр Щербицкий.

О погибших и раненых не сообщалось.

*"Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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