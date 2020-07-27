Москва, , 22:01 — REGNUM Законопроект о содействии полиции медицинским организациям в осуществлении психиатрической помощи внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Полиция России Пресс-служба ГУ МВД России

Сейчас законом «О полиции» предусмотрена обязанность полиции оказывать содействие медицинским работникам в осуществлении только назначенной судом недобровольной госпитализации, на практике же сотрудники полиции отказывают в оказании содействия медицинским работникам в осуществлении недобровольной госпитализации при отсутствии судебного решения, указали авторы.

В связи с этим законопроектом предлагается установить обязанность полиции по оказанию содействия медработникам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, не только по решению суда, но и в ряде случаев до постановления судьи — если они опасны для себя и окружающих.

Предполагается обязать полицию доставлять в психиатрические клиники лиц, предпринявших попытку самоубийства, имеющих признаки выраженного психического расстройства, а также совершивших побег из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или скрывающихся от назначенной судом принудительной госпитализации в такую организацию.

Также предлагается расширить перечень случаев, допускающих проникновение сотрудников полиции в помещения, в том числе дома и квартиры — для помощи в принудительной госпитализации.