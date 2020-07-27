Курган, , 21:42 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков опроверг слух, что ему предложили пост главы региона как антикризисному менеджеру, для подготовки Зауралья к объединению с Тюменской областью. Ещё раз он отверг домыслы в интервью Znak.com.

«Не на мою зарплату вопрос. Мне никто при назначении не выдавал пакет в закрытом виде с указанием «вскрыть после…» С самого первого дня до сегодня я занимаюсь исключительно вопросами развития Курганской области», — ответил Шумков.

Напомним, вопрос о присоединении Курганской области либо к Свердловской, либо к Тюменской областям периодически возникает в высказываниях политиков различного уровня. И вольные рассуждения об объединении Зауралья с соседними регионами постоянно опровергаются.