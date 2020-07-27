Бейрут, , 21:04 — REGNUM В поддержку Ливана и «Хезболлы» выступили власти Ирана, сообщает 27 июля Тehran Тimes.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Комментируя столкновения на ливано-израильской границе, которые произошли сегодня, 27 июля, посол Ирана в Ливане Мухаммед Джалал Фирузния выразил «неизменную поддержку» Тегерана Бейруту.

При этом иранский дипломат предупредил Израиль, чтобы тот не совершал «безумия» против Ливана.

Фирузния «Мы помним об июльской войне. Враг Израиля не может забыть о последовательных ударах и о том страшном поражении, которое было нанесено ему во время этой войны. Если Израиль совершит подобное безумие, он получит более сильный удар в ответ».

Иранский дипломат добавил, что сегодня сопротивление Ливана Израилю «сильнее, чем когда-либо». Эти слова были произнесены в ходе встречи с великим муфтием Ливана шейхом Абдель Латифом Дерианом в Дар-эль-Фатве в Бейруте. Аль-Хатиб со своей стороны поблагодарил Иран за «постоянную поддержку Ливана», подчеркнув необходимость поскорее задействовать иранскую инициативу по помощи ливанской экономике поставками в Ливан очищенных нефтепродуктов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хезболла» ранее предупредила Израиль, что ответит израильским военным на гибель в Сирии на минувшей неделе военнослужащего из Ливана. Сегодня, 27 июля, на границе произошёл обмен ракетными ударами между «Хезболлой» и армией обороны Израиля.

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