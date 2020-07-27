Симферополь, , 20:15 — REGNUM Истребитель Су-27 был поднят на перехват разведывательного самолета США «Посейдон», обнаруженного над нейтральной акваторией Чёрного моря, сообщает 27 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушный объект был обнаружен 27 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря. Объект быстро приближался к границам РФ.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», — указано в сообщении Национального центра.

После того как самолет-разведчик ВМС США сменил курс и начал уходить от границы РФ, российский истребитель вернулся на свою базу.

Подчёркивается, что весь полёт российского истребителя Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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