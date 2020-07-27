Эль-Кувейт, , 20:10 — REGNUM Стабильным назвали состоянии здоровья кувейтского эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха власти страны, сообщает 27 июля KUNA.

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах White House

По словам вице-премьера Кувейта Анаса Насера ас-Салеха, эмир «пока продолжает лечение в США», его «здоровье стабильно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эмира Кувейта госпитализировали 18 июля: как говорилось в заявлении его пресс-службы — для обследования.

Позже выяснилось, что Ас Сабах перенёс операцию (по некоторым данным, ему удаляли опухоль), после чего был отправлен на реабилитацию в город Рочестер (штат Миннесота, США).

Читайте ранее в этом сюжете: Госпитализированного эмира Кувейта временно заменит наследный принц