Эль-Кувейт, 27 июля 2020, 20:10 — REGNUM Стабильным назвали состоянии здоровья кувейтского эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха власти страны, сообщает 27 июля KUNA.
По словам вице-премьера Кувейта Анаса Насера ас-Салеха, эмир «пока продолжает лечение в США», его «здоровье стабильно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, эмира Кувейта госпитализировали 18 июля: как говорилось в заявлении его пресс-службы — для обследования.
Позже выяснилось, что Ас Сабах перенёс операцию (по некоторым данным, ему удаляли опухоль), после чего был отправлен на реабилитацию в город Рочестер (штат Миннесота, США).
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