Бейрут, 27 июля 2020, 19:49 — REGNUM Попытки перейти израильскую границу члены ливанской «Хезболлы» не предпринимали, сообщает 27 июля Reuters.
Об этом сообщается в опубликованном проиранской группировкой заявлении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля между «Хезболлой» и Армией обороны Израиля произошёл обмен ракетными ударами на границе.
Израильтяне после этого объявили, что пресекли попытку членов «Хезболлы» перейти границу: якобы три-пять ливанцев пытались совершить диверсионный переход.
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