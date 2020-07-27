Челябинск, , 19:33 — REGNUM Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не было допущено до выборов в Заксобрание области на законных основаниях. Об этом заявил глава облизбиркома Сергей Обертас на заседании ЦИК России.

Касаясь опубликованной в ряде СМИ информации о незаконности отказа, он отметил, что партию не пустили на выборы законно и обоснованно. А выводы партийцев Обертас назвал не основывающимися на положениях законодательства и носящими «глубоко субъективный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, «Яблоко» получило отказ из-за большого числа забракованных подписей. В объединении считают отказ незаконным. Выборы в Заксобрание пройдут 13 сентября.