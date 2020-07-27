Москва, , 19:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к полномасштабному перемирию в Донбассе, когда он в значительной мере уже потерял кредит доверия. Об этом 27 июля заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«Конечно же, прекращение огня — это хороший шаг. Всё-таки когда перестают стрелять — значит, перестают гибнуть мирные жители Донбасса, перестают разрушаться дома, инфраструктура Донбасса», — заявил Леонков.

«Но, с другой стороны, надо понимать, что у Зеленского сейчас самая слабая позиция во всём. Если бы он с этой инициативой выступил в тот момент, когда его избрали, когда у него была самая высокая поддержка электората — тогда можно было бы говорить о каких-то дальнейших результатах», — отметил он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.