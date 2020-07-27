Бишкек, , 19:12 — REGNUM Распространяемые в социальных сетях слухи о том, что министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов подал заявление об уходе в отставку, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба правительства.

Сабиржан Абдикаримов Министерство здравоохранения Киргизии

В аппарате правительства отмечают, что Абдикаримова, у которого ранее диагностировали пневмонию, уже выписали из больницы, и теперь он работает дома в удаленном режиме

«Глава минздрава Киргизии Сабиржан Абдикаримов в ближайшее время выйдет на работу», — подчеркивают в пресс-службе правительства.