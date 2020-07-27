Рим, , 19:09 — REGNUM За время эпидемии коронавируса структура предпочтений итальянских избирателей претерпела значительные изменения, следует из социологического исследования Ipsos, опубликованного в понедельник, 27 июля.

«Четвертой силой» в итальянской политике становится правоцентристкая партия «Братья Италии» Джорджи Мелони, рейтинг которой вплотную приблизился к показателям трех лидеров.

Правоцентристская оппозиция по-прежнему более популярна, чем либерал-популистское правительство, однако если в декабре 2019 года рейтинг правой «Лиги» Маттео Сальвини составлял 32%, а «Братьев Италии» — 10%, то теперь соответствующие показатели — 23% и 18%. Рейтинг еще одной правоцентристской партии, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, практически неизменен и составляет около 7%.

В свою очередь рейтинг каждой из двух ведущих партий коалиции (либералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд») вырос на 1% — с 18% до 19%. Партия Маттео Ренци за это же время потеряла около половины своего рейтинга (2,5% вместо 5%).

Общий рейтинг трех партий оппозиции на 7,5% выше рейтинга трех партий власти — 48% и 40,5% соответственно.

Национальные выборы в Италии, если они не будут проведены досрочно, состоятся в марте 2023 года.