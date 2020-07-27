Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Данные СМИ о масштабах беспорядков в Сиэтле и Портленде преувеличены, написал 27 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы США, в этих неспокойных городах силы национальной безопасности и федеральные силы привлечены к наведению порядка, но их не так много, как сообщает пресса.

При этом он добавил, что суд в Портленде «не продержался бы и дня» без поддержки федеральных сил.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США продолжаются беспорядки. Так, в Портленде штата Орегон для подавления протестов был применён слезоточивый газ.

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