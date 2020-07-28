Москва, , 03:36 — REGNUM Стычки, подобные тем, что произошли в Москве в ночь на 24 июля между выходцами из Армении и Азербайджана, должны не только пресекаться правоохранителями, но и предупреждаться в принципе. Какими могут быть предупредительные меры, пишет председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, автор ИА REGNUM Владимир Зорин.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Человек, устраивающий погромы, должен очень хорошо понимать, что ему не сойдет это с рук, и он ощутит последствия своих поступков. В этом ключе помогла бы ответственная позиция руководителей предприятий — погромщики ведь работают, и их работодатели должны понимать, что определенные рычаги влияния у них есть. И было бы весьма уместным, чтобы работодатели внятно объяснили своим сотрудникам, что раскачивать межнациональную ситуацию — опасно, причем и для азербайджанского и армянского предпринимательства, и для самих рабочих.

Лучше должен быть слышен голос представителей национально-культурных организаций, духовенства, лидеров объединений мигрантов, которые могли бы использовать свое влияние для предупреждения конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. И, конечно, нужно активнее мониторить социальные сети, которые, не секрет, нередко используются, чтобы накалить обстановку. Повторяться подобные ситуации не должны.

Читайте подробности в материале Владимира Зорина «Урегулирование азербайджано-армянских стычек в Москве выделяет роль бизнеса».