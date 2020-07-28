Москва, 28 июля 2020, 03:36 — REGNUM Стычки, подобные тем, что произошли в Москве в ночь на 24 июля между выходцами из Армении и Азербайджана, должны не только пресекаться правоохранителями, но и предупреждаться в принципе. Какими могут быть предупредительные меры, пишет председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, автор ИА REGNUM Владимир Зорин.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907
Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Человек, устраивающий погромы, должен очень хорошо понимать, что ему не сойдет это с рук, и он ощутит последствия своих поступков. В этом ключе помогла бы ответственная позиция руководителей предприятий — погромщики ведь работают, и их работодатели должны понимать, что определенные рычаги влияния у них есть. И было бы весьма уместным, чтобы работодатели внятно объяснили своим сотрудникам, что раскачивать межнациональную ситуацию — опасно, причем и для азербайджанского и армянского предпринимательства, и для самих рабочих.

Лучше должен быть слышен голос представителей национально-культурных организаций, духовенства, лидеров объединений мигрантов, которые могли бы использовать свое влияние для предупреждения конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. И, конечно, нужно активнее мониторить социальные сети, которые, не секрет, нередко используются, чтобы накалить обстановку. Повторяться подобные ситуации не должны.

Читайте подробности в материале Владимира Зорина «Урегулирование азербайджано-армянских стычек в Москве выделяет роль бизнеса».