Москва, , 18:55 — REGNUM Внутренняя оппозиция в Киеве будет сопротивляться попыткам президента Украины Владимира Зеленского установить мир в Донбассе. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Слишком много сил противодействуют этому миру. И даже если представить, что Зеленский вдруг наконец-то решил тем, кем он представлялся, что он президент мира, а не войны, то слишком много факторов, которые будут ему мешать, в том числе и Верховная рада, которая уже поставила вопрос о выборах в Донбассе, противоречии их Минским соглашениям», — заявил Михайлов.

«Эти факторы будут мешать. По большому счёту, получается, Зеленского пока, по сути, его удерживает у власти народ», — указал он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.