Тегеран, , 08:50 — REGNUM 27 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави посоветовал южнокорейскому правительству разморозить иранские активы, заявив, что этот акт противоречит дружественным и традиционным связям между двумя странами и что Сеул не должен рассматривать волю третьей стороны в качестве важного критерия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Их оправдание тем, что американские санкции и давление мешают им освободить иранские активы, неприемлемо для Ирана», — заявил Мусави в своем выступлении на пресс-конференции. Он отметил, что Исламская Республика Иран ожидает, что южнокорейское правительство выполнит свои обязательства.

«Если они заявляют, что они независимы, то должны показать иранцам, что не находятся в зависимости от третьей стороны и готовы освободить замороженные активы Ирана. Мы не будем вмешиваться в отношения стран, но мы просим их освободить иранские активы, которые мы должны потратить на борьбу с опасной коронавирусной инфекцией», — сообщил Мусави.