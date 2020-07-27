Москва, , 18:49 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский собирается выполнять обязательства по перемирию в Донбассе, ему придётся как-то решать вопрос с активностью националистов в Киеве. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Контролирует ли Зеленский силовиков в данный момент? Но вопрос в том, контролирует ли вообще Зеленский власть в стране? Это вопрос немножко другой. Сегодня будет, допустим, акция националистов в Киеве. Они заявили о том, что полностью не поддерживают действия Зеленского в вопросе урегулирования конфликтов», — заявил Михайлов.

«Мол, это свидетельствует о том, что якобы Зеленский сдал Донбасс. И остальные такие схожие слоганы. Зеленский будет решать уже внутриполитическую проблему уже в столице своей страны», — указал он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.