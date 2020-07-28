Тегеран, , 08:58 — REGNUM 26 июля иранская дипломатическая миссия в Кабуле в своем заявлении отвергла ложные замечания бывшего посла США в Афганистане Залмая Халилзада о позиции Ирана по афганским мирным переговорам, заявив, что Исламская Республика поддерживает мирные переговоры, уважая национальный суверенитет и правительство Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвергая ложные заявления Халилзада в отношении взглядов Ирана и его участия в афганском мирном процессе, иранское посольство подтвердило поддержку установления мира и стабильности в Афганистане и его неизменную позицию в отношении мира и безопасности в стране в ходе надлежащих межафганских мирных переговоров.

Иранская миссия посоветовала американским чиновникам изучить взгляды иранского правительства на региональные проблемы и Афганистан, прежде чем делать какие-либо комментарии.

Халилзад ранее заявлял, что Иран не оказывает достаточной поддержки усилиям по поддержанию мира в Афганистане. Это при том, что заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи ранее заявил, что намерения США в афганском мирном процессе сомнительны.