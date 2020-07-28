Тегеран, , 08:58 — REGNUM 26 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что правительство преисполнено решимости создать баланс с точки зрения удовлетворения основных потребностей народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Правительство будет держать валютный рынок в равновесии», — заявил президент на экономическом заседании с участием членов кабинета министров в Тегеране. «При этом государственные органы должны быть первопроходцами в борьбе с шагами, которые могут привести к росту цен», — отметил он.

По его словам, наряду с ростом производства правительство планирует установить соответствующие цены на различные виды продукции. Президент подчеркнул важность контроля над ценами, чтобы ослабить давление, вызванное экономической войной в США и пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) на население.

«В нынешних непростых условиях правительству удалось добиться экономической независимости от нефтяных доходов благодаря отечественным экспортерам, предпринимателям и производителям», — констатировал Рухани.