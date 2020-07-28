Тегеран, , 08:30 — REGNUM 25 июля специальный помощник спикера парламента (меджлиса) Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что недавний визит премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими освидетельствовал глубину отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир-Абдоллахян сделал эти замечания в телевизионной программе. По его словам, иранский и иракский народы и официальные лица имеют четкое взаимопонимание в связи с социальной, религиозной и культурной общностью. Говоря об уровне связей Тегерана и Багдада, чиновник отметил, что Иран и Ирак стали свидетелями значительного роста товарооборота.

«Товарооборот между Тегераном и Багдадом составлял 14 миллиардов долларов в год, в то время как объём торгового сотрудничества Ирана с Европой не достигает даже трех миллиардов долларов в текущем году», — отметил иранский чиновник.

Говоря о визите Аль-Кадими в Тегеран и его встрече с высшими иранскими официальными лицами, включая верховного лидера Исламской революции, Амир-Абдоллахян заявил, что это произошло в то время, когда США оказывают давление на мировые страны, включая Ирак, чтобы снизить уровень экономического сотрудничества с Ираном.