Тегеран, 28 июля 2020, 08:29 — REGNUM 25 июля иранские и узбекские официальные лица в ходе видеоконференции подчеркнули важность расширения автомобильных перевозок в рамках расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Среди официальных лиц, присутствовавших на встрече, были заместитель министра автомобильных дорог и городского развития Ирана, заместитель министра транспорта Узбекистана, посол Узбекистана в Тегеране и представитель посольства Ирана в Ташкенте.
Заместитель министра автомобильных дорог и городского развития Ирана Абдолхашем Хассания сослался на создавшиеся условия в связи с распространением коронавирусной инфекции, и сказал, что развитию экономического сотрудничества всегда уделялось внимание.
«Развитие сферы автомобильного транспорта в сотрудничестве с Узбекистаном является одним из приоритетов иранского министерства автомобильных дорог», — заявил он. Хассания подчеркнул, что Иран готов поделиться с Узбекистаном своими знаниями и опытом в различных областях автомобильного транспорта, технического обслуживания и интеллектуальных транспортных систем.
По его словам, дорожно-транспортные отношения между двумя странами находятся на подъеме с момента подписания соглашения в 2014 году, и, безусловно, они будут продолжать расти.