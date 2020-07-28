Тегеран, , 08:29 — REGNUM 25 июля иранские и узбекские официальные лица в ходе видеоконференции подчеркнули важность расширения автомобильных перевозок в рамках расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Среди официальных лиц, присутствовавших на встрече, были заместитель министра автомобильных дорог и городского развития Ирана, заместитель министра транспорта Узбекистана, посол Узбекистана в Тегеране и представитель посольства Ирана в Ташкенте.

Заместитель министра автомобильных дорог и городского развития Ирана Абдолхашем Хассания сослался на создавшиеся условия в связи с распространением коронавирусной инфекции, и сказал, что развитию экономического сотрудничества всегда уделялось внимание.

«Развитие сферы автомобильного транспорта в сотрудничестве с Узбекистаном является одним из приоритетов иранского министерства автомобильных дорог», — заявил он. Хассания подчеркнул, что Иран готов поделиться с Узбекистаном своими знаниями и опытом в различных областях автомобильного транспорта, технического обслуживания и интеллектуальных транспортных систем.

По его словам, дорожно-транспортные отношения между двумя странами находятся на подъеме с момента подписания соглашения в 2014 году, и, безусловно, они будут продолжать расти.