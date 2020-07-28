Тегеран, , 08:28 — REGNUM 25 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана написал в своем твиттере, что Иран проводит политику поддержания «сбалансированных, дружественных отношений» со всеми евразийскими и восточноазиатскими державами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран проводит давнюю политику поддержания сбалансированных, дружественных отношений со всеми евразийскими и азиатскими державами», — написал Аббас Мусави.

«Наши потенциальные долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжающаяся совместная работа с Индией в Чабахаре лишь доказывают это суждение», — отметил он. «Мы полны решимости придерживаться этой политики», — заключил Мусави.

В последние недели иранский кабинет министров утвердил 25-летнюю дорожную карту ирано-китайских отношений. А во время своего визита в Китай министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран намерен обновить 20-летнее соглашение с Россией.

Помимо двух держав, Иран также начал сотрудничество с Индией, особенно в развитии порта Чабахар и использовании иранских транзитных мощностей для соединения Индии с Европой.