Минск, , 18:27 — REGNUM Повысить конкурентоспособность России и Белоруссии без угроз их суверенитету поможет их объединение, проработанное в 2019 году на уровне правительств. Об этом 27 июля заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По мнению российского дипломата, за пределами политического объединения находятся меры, которые являются приемлемыми как для Москвы, так и для Минска, — «единая промышленная политика, сельскохозяйственная политика, налоговая политика, единая политика проведения научных исследований, прикладных разработок».

Российский дипломат отметил, что вопрос о возобновлении интеграционных переговоров в июне поднял посол Белоруссии в России Владимир Семашко. В прошлом году на уровне правительств была проработана стратегия углубления интеграции в рамках реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. Тогда с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко «практически всё было согласовано» и формализовано в «дорожных картах» углубления экономической интеграции.

Также в июне вопросы объединения в Союзном государстве обсудили главы правительств — Михаил Мишустин и Роман Головченко. Дмитрий Мезенцев считает, что президентам надо «ещё раз передоговариваться и идти вперёд», проявляя волю и избегая излишней политизации союзной интеграции.

Напомним, в 2019 году Минск и Москва вели интенсивные переговоры об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Правительства выработали и согласовали «дорожные карты», однако Александр Лукашенко наложил вето на их подписание и сорвал празднование 20-летнего союзного юбилея.

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Лукашенко также наложил вето на подписание нефтегазовых контрактов с Россией, обвинил Москву в давлении и стал переплачивать за импорт «альтернативной» нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, США и других стран. Одновременно официальный Минск увеличил заимствования за рубежом.

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Лукашенко также заявил о вмешательстве в белорусские президентские выборы мифических «российских олигархов» и четырёх агентов военной разведки российского Генштаба. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил властям Белоруссии предоставить доказательства российского вмешательства, однако таковых не нашлось и извинений не последовало.