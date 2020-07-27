Пекин, , 18:23 — REGNUM В Китае разворачивается кампания по расширению социальной ответственности СМИ, сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на соответствующие опубликованные доклады.

Подобные доклады, в которых указывается ряд отчетных сведений о деятельности того или иного СМИ, публикуются по их собственной инициативе и включают сведения о выполнении социальных обязательств, защите прав и интересов страны и народа, участии и освещении мероприятий, связанных с культурной жизнью страны, а также данные о законности занятия бизнесом. В 2019 году, за который отчитываются СМИ, количество изданий, заявивших о своей социальной ответственности, увеличилось с 46 до 51.

В число СМИ, которые традиционно отчитываются одними из первых, входят Центральное телевидение КНР (CCTV), сайт агентства Синьхуа (Xinhuanet), ряд других. Практика публикации отчетных докладов существует с 2014 года, когда подобные отчеты впервые обнародовали одиннадцать СМИ.