Москва, , 18:22 — REGNUM Новое перемирие в Донбассе не наложит на Украину какие-либо существенные обязательства, всё будет как и прежде, и потому Киев легко сможет возобновить полномасштабный конфликт и найти повод для этого. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Министр обороны Украины уже сделал заявление о том, что любая смерть украинского военнослужащего повлечёт за собой ответ. И никакие эти договорённости в случае новых провокаций в украинскую сторону, собственно, не помешают украинской стороне снова открыть огонь», — заявил Михайлов.

«Поэтому спровоцировать конфликт они могут прекрасно и сами», — отметил он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.