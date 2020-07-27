Москва, , 18:13 — REGNUM В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский склонен идти на компромисс с ДНР и ЛНР, однако это может продлиться недолго. Об этом 27 июля заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«Понятное дело, что любые устремления и достижения в этом направлении повышают его рейтинги. Но в то же время нужно понимать, что вся внешняя политика Украины и внутренняя политика зависят от тех кураторов, которые затеяли этот майдан», — заявил Леонков.

«Пока в США происходят некие внутренние противоречия, дело на Донбассе, может быть, повернётся в сторону мира. Но как только там появится определённость, Зеленский в очередной раз получит инструкции и может все эти договорённости опять похоронить», — указал он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.